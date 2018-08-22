В Бурятии предотвратили незаконное строительство туробъектов на Байкале

Улан-Удэ, , 14:32 — REGNUM На лесном участке, расположенном в водоохраной зоне озера Байкал, проверка Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры выявила строительство самовольных построек. Туробъекты возводились на 12 км автомобильной дороги «Северобайкальск — Новый Уоян».

Как сообщили ИА REGNUM в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, в 2015 году Республиканское агентство лесного хозяйства заключило с гаражно-лодочным кооперативом договор аренды лесного участка общей площадью 0,685 га — «для осуществления рекреационной деятельности». Данный участок относится к защитным лесам, расположенным в водоохранной зоне озера Байкал.

Проверка показала, что кооператив незаконно возводит на арендованном лесном участке два объекта капитального строительства.

«Строения на участке возводятся в водоохранной зоне озера Байкал без каких-либо разрешительных документов на строительство», — говорится в сообщении ведомства 21 августа. В том числе не было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Чтобы обязать гаражно-лодочный кооператив снести самовольную постройку, прокуратура направила исковое заявление в суд. Ответчик также должен был привести лесной участок в первоначальный вид. Требования межрайонного природоохранного прокурора ответчик выполнил добровольно. Производство по гражданскому делу было прекращено.

Однако проверка также установила, что на этом лесном участке неустановленные лица незаконно вырубили 46 лесных насаждений. Лесному фонду РФ причинён ущерб в размере 35,4 тыс. рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело (ч. 1 ст. 260 УК РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений»).

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Напомним, озеро Байкал ежегодно посещают порядка 2 миллионов туристов. Дельцы, пытающиеся извлечь из этого выгоду, всеми правдами и неправдами пытаются подобраться как можно ближе к уникальному озеру и развернуть там строительство. И такая ситуация наблюдается не только в Бурятии, но и в Иркутской области, где совсем недавно предотвратили возведение шести многоэтажек на побережье Байкала.

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