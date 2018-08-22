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В Казахстане дорогу Петропавловск — Омск запустят в сентябре

Общество

Реконструкция дороги позволит повысить безопасность движения

Омск, 22 августа 2018, 14:34 — REGNUM  Дорожные работы на участке Челябинск — Новосибирск, который проходит через Петропавловск и Омск, планируется завершить в сентябре 2018 года, сообщили 22 августа в пресс-службе посольства Казахстана в России.

Реконструкция дороги позволит повысить безопасность движения между Омском и Петропавловском, а также ускорить транспортное сообщение между городами за счет введения четырёхполосной дороги. На строительство выделено 11 млрд тенге ($30,42 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая состоялась торжественная церемония запуска строительства большой алма-атинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

Читайте ранее в этом сюжете: Дорога стоимостью $550 млн: в Казахстане запустили строительство БАКАД

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