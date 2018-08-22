Пик спроса на российский триколор пришёлся на Первомай и ЧМ-2018

Москва, , 14:27 — REGNUM В России названы праздники, в которые резко возрастает спрос на государственный флаг страны. Так, в 2018 году граждане активно приобретали российский триколор в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом свидетельствуют результаты анализа запросов пользователей, который провёл онлайн-сервис объявлений «Юла» ко Дню флага России.

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На ЧМ-2018 пришлась четверть от всех поисковых запросов флагов в этом году. при этом пик популярности запроса пришёлся на 7 июля — в день четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии.

Кроме того, повышенный интерес к российскому флагу был зафиксирован в дни памятных военных дат Военно-морского флота и Воздушно-десантных войск, а также в майские праздники.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 августа, отмечается День государственного флага Российской Федерации. Трёхцветный флаг был поднят впервые в этот день в 1991 году над Белым домом в Москве. Тогда же было принято постановление считать «полотнище из… белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.

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