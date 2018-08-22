На Урале птицефабрика отрицает факт угроз охранника школьнику

Среднеуральск, Свердловская область, , 14:12 — REGNUM В Свердловской области сотрудники охранного предприятия ООО ЧОО «Азимут-Ек» ни при задержании, ни при опросе не применяли угроз и насилия в отношении школьника, который распространял листовки на территории Среднеуральской птицефабрики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», в состав которого входит птицефабрика.

По информации пресс-службы, 16 августа охранник с помощью камер наблюдения обнаружил, что на охраняемой территории птицефабрики находятся четыре человека (два подростка и две женщины), которые осуществляли подозрительные действия с деталями автомобилей. Начальник караула задержал одного из подростков, и тот при свидетелях пояснил, что действовал совместно с другим подростком, распространял листовки, а задание сделать это дал один из местных активистов. Сотрудники охраны вызвали полицию, которая прибыла через 1 час 10 минут и увезла подростка на опрос.

При этом, по информации пресс-службы, в листовках содержалась недостоверная информация, которая порочит репутацию компании.

«Цель распространения листовок заключалась в создании информационного шума, а также дестабилизации социальной обстановки перед единым днем голосования 9 сентября 2018 в городе Верхняя Пышма», — отметили в пресс-службе.

Как пояснили в организации, информация об угрозах и насилии в отношении школьника была озвучена с его слов и со слов его адвоката. Руководство Среднеуральской птицефабрики уже направило в органы СКР официальное заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту вовлечения подростка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, органы СКР возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения подростка свободы и угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. С заявлением обратились родственники несовершеннолетнего. Также следователи изучат информацию о нарушениях, содержавшуюся в распространяемых подростком листовках.

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