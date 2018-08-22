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В Иркутской области ликвидируют кладбище домашних животных

Общество

Земли сельскохозяйственного назначения под Ангарском использовались не по назначению

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В Иркутской области ликвидируют кладбище домашних животных
Иллюстрация: 38fsvps.ru
Захоронение кота на стихийном кладбище домашних животных под Ангарском

Иркутск, 22 августа 2018, 14:14 — REGNUM  Собственнику земель сельскохозяйственного назначения, расположенных под Ангарском (Иркутская область), предстоит заплатить штраф и ликвидировать стихийное кладбище домашних животных, на котором граждане более семи лет хоронили своих погибших любимцев. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

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Захоронение кота на стихийном кладбище домашних животных под Ангарском
Иллюстрация: 38fsvps.ru
Захоронение кота на стихийном кладбище домашних животных под Ангарском

По итогам недавней проверки выяснилось, что на участке сельскохозяйственного назначения, собственником которого является сельскохозяйственное предприятие «Одинск», нарушен и загрязнён плодородный слой почвы на площади более 5000 кв. м (0,5 га). А проведённые микробиологические исследования показали загрязнение почвы бактериями группы кишечной палочки (превышение допустимых норм в десятки раз).

«Согласно экспертному заключению категория загрязнения почв (степень эпидемиологической опасности) на площади 2539 кв. м относится к опасной, на площади 1015 кв. м — умеренно опасной», — отмечают в Россельхознадзоре.

Согласно предписанию, восстановительные работы на нарушенном земельном участке, должны быть выполнены в срок до 25 сентября 2018 года.

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