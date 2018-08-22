В Иркутской области ликвидируют кладбище домашних животных

Иркутск, , 14:14 — REGNUM Собственнику земель сельскохозяйственного назначения, расположенных под Ангарском (Иркутская область), предстоит заплатить штраф и ликвидировать стихийное кладбище домашних животных, на котором граждане более семи лет хоронили своих погибших любимцев. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

По итогам недавней проверки выяснилось, что на участке сельскохозяйственного назначения, собственником которого является сельскохозяйственное предприятие «Одинск», нарушен и загрязнён плодородный слой почвы на площади более 5000 кв. м (0,5 га). А проведённые микробиологические исследования показали загрязнение почвы бактериями группы кишечной палочки (превышение допустимых норм в десятки раз).

«Согласно экспертному заключению категория загрязнения почв (степень эпидемиологической опасности) на площади 2539 кв. м относится к опасной, на площади 1015 кв. м — умеренно опасной», — отмечают в Россельхознадзоре.

Согласно предписанию, восстановительные работы на нарушенном земельном участке, должны быть выполнены в срок до 25 сентября 2018 года.