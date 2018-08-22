Педикулёз, туберкулёз и ВИЧ: нижегородцы стали чаще болеть

Нижний Новгород, , 14:01 — REGNUM В Нижегородской области за июль 2018 года относительно июля 2017 года увеличилось число заболевших ВИЧ, педикулёзом, туберкулёзом и ещё рядом болезней. Нижегородстат на основании данных Роспотребнадзора подвёл итоги по эпидемиологической ситуации в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В июле 2018 года было выявлено 204 случая болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, что на 23,6% больше, чем в июле 2017 года, когда было зафиксировано 165 случаев. Относительно июня 2018 года также фиксировался рост показателей на 2,5%. За июль текущего года было выявлено 48 новых случаев туберкулёза — рост относительно июля 2017 года на 4,3% (46 случаев). Помимо этого, было зафиксировано 18 случаев коклюша, что в 3,6 раза больше, чем в 2017 году, 46 случаев педикулёза — рост на 4,5%, четыре случая гепатита С (прирост на 33,3%), а также 36 391 случай острых инфекций верхних дыхательных путей, что на 10,1% больше, чем в июле 2017 года.

На 13,8% увеличилось число выявленных больных острыми кишечными инфекциями, в том числе сальмонеллёзными — 74 случая (прирост на 12,1%).

Напомним, в Татарии жители юго-восточной части республики летом 2018 года пытались привлечь внимание властей к проблеме распространения ВИЧ в ряде районов региона. Они написали открытое обращение к Владимиру Путину, где попросили «дать указание минздраву РТ обратить внимание на катастрофическую ситуацию с распространённостью ВИЧ» и обязать данное ведомство «безотлагательно начать масштабную профилактическую работу».

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