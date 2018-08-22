В Красноярске установили рекорд России по плаванию в холодной воде

Красноярск, , 13:56 — REGNUM Красноярские моржи установили рекорд России по плаванию в холодной воде, преодолев за неделю в общей сложности более 373 км, сообщает 22 августа местное издание «Крайспорт».

Отмечается, что заплыв, который был организован в честь празднования Дня государственного флага России, стартовал 15 августа в Усть-Абаканском районе Хакасии. Каждый из спортсменов плыл по 30 минут, после чего его сменял следующий участник.

Завершился эстафетный заплыв сегодня, 22 августа, на Красноярском водохранилище. На берегу участников ждал представитель книги рекордов России, который вручил им сертификаты и медали об установлении рекорда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самаре открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию, в составе российской сборной выступят 10 мужчин и 7 женщин.

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