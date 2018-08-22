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Неделя в море: мигрантов по-прежнему не впускают в Италию

Общество

177 мигрантов все еще находятся на борту корабля Diciotti у входа в порт Катании

Неделя в море: мигрантов по-прежнему не впускают в Италию
Gaetano il marinaio
Судно Diciotti

Катания, Италия, 22 августа 2018, 13:52 — REGNUM  Мигранты, находящиеся на борту корабля Diciotti, провели в море уже больше недели, однако правительство Италии не намерено отступать от своих планов и впускать их в страну, сообщает Il Giornale в среду, 22 августа.

Diciotti, корабль службы береговой охраны Италии, стоит у входа в порт Катании, однако на берег мигрантов не выпускают — не выпустят до тех пор, пока Италия не получит от ЕС гарантии, что все эти мигранты будут перемещены в другие страны.

Как сообщалось ранее, корабль взял на борт 177 нелегальных мигрантов, но лишь для того, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. Ранее в пяти европейских странах говорили о готовности принять их.

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези направил в Еврокомиссию официальную ноту с требованием вмешаться в ситуацию с Diciotti. Министр внутренних дел Маттео Сальвини, в свою очередь, заявил, что либо Евросоюз перейдет к реальной помощи Италии в вопросе о миграции, либо Италия будет конвоировать корабли с нелегальными мигрантами обратно в Ливию.

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Местная прокуратура тем временем выясняет, соответствует ли действительности полученная от мигрантов информация, в соответствие с которой сотрудники мальтийской береговой охраны, первыми встретившие мигрантов, перенаправили их в Италию вместо того, чтобы оказать им помощь самостоятельно.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что помогать мигрантам нужно «у них дома», а не в Европе. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.

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