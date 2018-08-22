В ожидании теплохода

Углич, Ярославская область, , 13:55 — REGNUM Углич — милый и уютный провинциальный город с богатой историей, только недавно вошедший в Золотое кольцо России. Но желающих посетить это место было много всегда, и многие круизные речные маршруты ведут в Углич. Ну, а поскольку жизнь и деятельность многих угличан завязана на туризме, часть ее проходит в ожидании… Ожидании теплохода.

— Берите ягодки, берите! Недорого! — зазывает бабуля на набережной… — Только сегодня собрала. Теплоход ведь придет…

Теплоходы здесь встречают с музыкой. В ожидании пробуют первые ноты уличные музыканты…

Все ждут туристов. Уже разложены товары на импровизированных прилавках и даже красуются цены в иностранной валюте. А чуть поодаль — мини-вернисаж, где покупателей ждут картины местных мастеров.

— А Володя-то недавно на пенсию вышел! 60 ему стукнуло! — внезапно сообщает мне и всем собравшимся словоохотливая бабуля. И прибавляет, усмехаясь, нараспев — шестьдесят Володе лет, а стоит, как пистолет! — Володя стоит, важно выпятив губу, и делает вид, что не слышит…

— А вот это — указывает на соседний стенд все та же бабуля — картины нашего Димы Кузнецова, угличского… Он теперь знаменитый, автографы дает. Скоро приедет, в Питере пока, доучивается, а картины мама его продает. Продает… с атакой на цены!

А уж как ждут теплоход с туристами на рынке, что в парке Победы! Вежливые продавцы-полиглоты поправляют свой товар… По поводу языков — возможно, они и не владеют ими в совершенстве, но по-английски, французски, немецки и испански точно могут поздороваться, похвалить свой товар и даже поторговаться!

Ждут все… Продавщица минеральной воды горит нетерпением утолить жажду заезжего туриста…

Но есть один человек в Угличе, который ждет теплоход сильнее всех. Это женщина по имени Кристина. Каждый день уже много лет она приходит на набережную в эксклюзивных нарядах, которые шьет сама, и ждет белый теплоход, на котором приедет английский принц за ней, за Кристиной, и увезет в королевский дворец в далекую Англию… Для этого она выучила английский язык и подготовила песню, которую непременно споет при встрече…

Но… Теплоходы приходят и уходят. Без принца. Уходят с набережной торговцы, уходит и Кристина. Уходит для того, чтобы прийти назавтра вновь. И не беда, что принц Гарри недавно женился — принцев на свете хватает. И когда-нибудь один из них приплывет за Кристиной…

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