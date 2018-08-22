В Перми переполнено более 70% школ

Пермь, , 13:44 — REGNUM В Перми большинство школ сильно переполнены. Такой вывод сделал портал 59.ru на основании статистических данных, предоставленных муниципальным департаментом образования на 1 сентября 2017 года. Свежих данных нет, поскольку комплектование школ на новый учебный 2018/2019 год ещё не завершилось.

Из 129 городских школ явно переполнены 83. В них норма ученических мест превышена от 40 до 80%. Пять школ переполнены почти вдвое. Не более чем на 20% переполнены восемь школ. В рамки норматива уложились только 35 школ, из них 11 являются образовательными учреждениями для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проблему переполненности школ в городе пытаются решить с помощью строительства дополнительных корпусов. Так, до 2022 года намерены возвести семь корпусов и ввести 6726 ученических мест. В сентября 2018 года свои двери распахнут два новых корпуса школ №№ 43 и 59. Каждый готов принять до 1 тыс. школьников. В новых корпусах будут учиться ученики среднего и старшего звена.

Однако в городе в ближайшие четыре года количество первоклассников будет расти, и строительство семи допкорпусов в целом проблему серьёзной загруженности школ в городе не снимут, делает вывод портал 59.ru .