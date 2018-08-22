Владимирский суд решит вопрос с мусорным референдумом после выборов

Владимир, , 13:44 — REGNUM Владимирский областной суд на заседании 21 августа отложил рассмотрение апелляционной жалобы по делу о бездействии Территориальной избирательной комиссии Киржачского района, которая не стала регистрировать инициативную группу по проведению референдума о строительстве мусороперерабатывающего предприятия. Теперь рассмотрение продолжится 11 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Таким образом, решение одного из самых острых вопросов в регионе произойдет уже после выборов губернатора и депутатов областного заксобрания. При этом члены инициативной группы уверены, что такое решение принято специально, чтобы не накалять обстановку перед выборами.

Напомним, что документы для проведения референдума члены инициативной группы, выступающие против строительства мусорного предприятия около села Филипповское, подали в ТИК еще в конце 2017 года, надеясь, что референдум пройдет 18 марта. Однако комиссия не стала принимать какого-то решения. Тогда активисты обратились в суд, который признал бездействие ТИКа незаконным. Теперь прокуратура пытается обжаловать это решение в суде.

Между тем это не первое рассмотрение громкого дела, которое откладывается на послевыборный период. Ранее на октябрь был перенесен суд по делу бывшего руководителя ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова, который обвиняется во взяточничестве, хищении вверенного имущества, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями.