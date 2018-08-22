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Спасатели и космонавты будут вместе вести мониторинг пожаров и вулканов

Общество

Совместная работа позволит «более качественно подойти к изучению этих процессов»

Петропавловск-Камчатский, 22 августа 2018, 13:43 — REGNUM  Вести наблюдения за гидрологической обстановкой, атмосферными явлениями, вулканической активностью и природными пожарами, которые могут угрожать населённым пунктам, объектам инфраструктуры и экономики, сотрудники МЧС будут вместе с российскими космонавтами. О возможностях космического мониторинга и дистанционного зондирования Земли сотрудники чрезвычайного ведомства рассказали космонавтам на занятиях в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе ведомства 22 августа.

«От скорости получения информации и качества прогноза зависит благополучие людей», — сказал начальник отдела развития систем управления центра Эдуард Якубовский, добавив, что совместная работа в плане космического мониторинга позволяет более качественно подойти к изучению этих процессов и своевременно предупредить чрезвычайные ситуации.

В свою очередь, космонавты отметили важность развития систем мониторинга и значимость совместной работы со специалистами МЧС России.

Добавим, что мониторинг природных пожаров и опасных гидрометеорологических явлений осуществляется в круглосуточном режиме при помощи данных с 12 космических аппаратов.

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Извержения вулканов
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