Спасатели и космонавты будут вместе вести мониторинг пожаров и вулканов

Петропавловск-Камчатский, , 13:43 — REGNUM Вести наблюдения за гидрологической обстановкой, атмосферными явлениями, вулканической активностью и природными пожарами, которые могут угрожать населённым пунктам, объектам инфраструктуры и экономики, сотрудники МЧС будут вместе с российскими космонавтами. О возможностях космического мониторинга и дистанционного зондирования Земли сотрудники чрезвычайного ведомства рассказали космонавтам на занятиях в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе ведомства 22 августа.

«От скорости получения информации и качества прогноза зависит благополучие людей», — сказал начальник отдела развития систем управления центра Эдуард Якубовский, добавив, что совместная работа в плане космического мониторинга позволяет более качественно подойти к изучению этих процессов и своевременно предупредить чрезвычайные ситуации.

В свою очередь, космонавты отметили важность развития систем мониторинга и значимость совместной работы со специалистами МЧС России.

Добавим, что мониторинг природных пожаров и опасных гидрометеорологических явлений осуществляется в круглосуточном режиме при помощи данных с 12 космических аппаратов.