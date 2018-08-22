Владелец здания оплатит отправку тел погибших на Сахалине рабочих

Южно-Сахалинск, , 13:28 — REGNUM Тела трёх граждан Киргизии, погибших в результате обрушения здания бывшего бумажного завода в Сахалинской области, уже завтра, 23 августа, будут отправлены самолётом на родину. Как сообщил почётный консул Киргизии на Сахалине Владимир Трофимов, все расходы на себя возьмёт владелец разрушенного здания.

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«Помочь остающимся в больнице гражданам Киргизии пообещал подрядчик, который привлёк их к демонтажу завода», — добавил Трофимов.

По уточнённым данным, один из погибших является гражданином Таджикистана, а не Киргизии, как сообщалось ранее, пишет ТАСС. Его тело также будет отправлено на самолёте в родную страну.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЧП на заброшенном бумажном заводе в Поронайске на Сахалине произошло 19 августа. В результате обрушения стены здания пострадали граждане Киргизии. Изначально сообщалось об одном погибшем и пятерых пострадавших.

Следователи установили, что здание находилось в оперативном управлении одного из индивидуальных предпринимателей города, у которого был заключён договор с другим ИП — собственником здания — на его демонтаж. Для выполнения этих работ были направлены десять граждан Киргизии. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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