Президент Узбекистана примет участие в саммите фонда спасения Арала

Ташкент, , 13:28 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, сообщает 22 августа издание UzReport.

Саммит состоится 24 августа в туристической зоне «Авазв» в Туркмении, которая председательствует в фонде в 2017—2019 годах. Планируется, что в рамках саммита пройдет заседание Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию.

Напомним, в 1993 году главы государств Туркестана создали Международный фонд спасения Арала, который был призван преодолеть экологическую катастрофу Аральского моря.

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