Снос павильонов в Красноярске: Борис Титов пригрозил мэрии уголовным делом

Красноярск, , 13:18 — REGNUM В Красноярске не утихает скандал, связанный со сносом торговых павильонов. Ситуацию прокомментировал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он, в частности, заявил, имея в виду власти Красноярска, что в первый раз сталкивается «с таким игнорированием закона и отсутствием каких-либо попыток договориться».

«Сносимые в Красноярске павильоны делятся на две части. У одних договоры закончились 1 января 2018 года, администрация города их не продлила. А по другим договоры продолжают действовать до 2019−2021 годов! Но администрацию это не смущает, она массово расторгает их в одностороннем порядке и рассылает уведомления о сносе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте бизнес-омбудсмена 21 августа.

Уточняется, что ранее Титов направлял в администрацию Красноярска предписание о приостановлении демонтажа временных сооружений до момента получения соответствующего разрешения суда. Однако власти Красноярска приступили к сносу павильонов, решив не ждать судебных решений.

В итоге Титов предложил администрации Красноярска «пойти на мировую» с владельцами сносимых павильонов, выплатить им финансовую компенсацию или предоставить другие места для торговли. Письмо с предложениями бизнес-омбудсмена направлено мэру Красноярска Сергею Ерёмину.

В пример Титов приводит Москву, где, по его словам, власти предложили владельцам сносимых павильонов финансовую компенсацию. И этим предложением воспользовались более 92% владельцев.

«Но в Красноярске, по-видимому, другие власти. Будем бороться всеми способами, включая возбуждение уголовных дел по статье 169 УК РФ «Преднамеренное воспрепятствование предпринимательской деятельности», — сказал Борис Титов.

Тем временем в мэрии Красноярска 22 августа сообщили, что с 2017 года в Красноярске перенесли 290 павильонов. Власти делают акцент на том, что их не демонтировали, а именно перенесли с одних мест на другие, то есть данные предприниматели переехали на компенсационные места, предложенные мэрией. Всего необходимо перенести 471 павильон.

Как сообщили ИА REGNUM в городском департаменте градостроительства, территории, с которых переносятся павильоны, идут под городское благоустройство:

«Обеспечивается комфорт городской среды, некоторые проекты уже реализованы».

Однако красноярские предприниматели описывают ситуацию по-другому. Они утверждают, что зачастую так называемые компенсационные места — это на деле «пустыри, окраина города», где «только гаражи можно размещать».

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Чтобы защитить свои рабочие места, они устраивали голодовки и выходили на акции протеста.

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В апреле 2018 года мэр Красноярска Сергей Ерёмин заявил, что в городе наблюдается «страшеннейший дефицит общественных пространств», а павильоны лишь уродуют столицу края.