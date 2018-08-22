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Гидрометцентр РФ: последний день купания в московских водоёмах — 22 августа

Общество

Это связано с низкими ночными температурами воздуха

Москва, 22 августа 2018, 13:12 — REGNUM  В Москве сегодня, 22 августа, в связи с охлаждением водоёмов завершается купальный сезон. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже в ночь с 22 на 23 августа температура воздуха в Москве опустится до +10 °C, и такие ночные температуры будут держаться до конца недели.

«А когда ночные температуры опускаются ниже десятиградусной отметки, то происходит сильное охлаждение водной поверхности… Поэтому можно говорить о том, что купальный сезон в Москве завершится в ночь на четверг (23 августа)», — цитирует слова Вильфанда агентство «Москва».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ отметили, что 22 августа в Москве ожидается прохладная погода. Столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше +18…+20 °C.

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