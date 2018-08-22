320 работников комбината «Родник» в Самаре два месяца сидели без зарплаты

Самара, , 13:04 — REGNUM В Самаре работники комбината «Родник» два месяца были вынуждены сидеть без зарплаты. Руководство предприятия задолжало своим сотрудникам 52 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роструда 22 августа.

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Проверка на комбинате была проведена по обращению одного из работников предприятия. Выяснилось, что работодатель допустил образование задолженности по заработной плате за май-июнь. Всего от действий недобросовестного руководства пострадали 322 работника. В настоящее время их трудовые права восстановлены.

«В результате принятых мер долг по оплате труда погашен. В том числе работодателю было предписано выплатить работникам денежную компенсацию за задержку выплат», — говорится в сообщении ведомства.

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За нарушение трудового законодательства ООО «СК «Родник» привлечено к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало июня 2018 года в Самарской области, по данным Росстата, суммарная задолженность перед работниками по заработной плате составляла 7,1 млн рублей.

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