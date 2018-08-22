Среда, 22 Августа 2018 года
14:54:18 МСК

320 работников комбината «Родник» в Самаре два месяца сидели без зарплаты

Общество

Руководство предприятия наказано

Самара, 22 августа 2018, 13:04 — REGNUM  В Самаре работники комбината «Родник» два месяца были вынуждены сидеть без зарплаты. Руководство предприятия задолжало своим сотрудникам 52 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роструда 22 августа.

Читайте также: Самарская область наращивает долги по зарплате

Проверка на комбинате была проведена по обращению одного из работников предприятия. Выяснилось, что работодатель допустил образование задолженности по заработной плате за май-июнь. Всего от действий недобросовестного руководства пострадали 322 работника. В настоящее время их трудовые права восстановлены.

«В результате принятых мер долг по оплате труда погашен. В том числе работодателю было предписано выплатить работникам денежную компенсацию за задержку выплат», — говорится в сообщении ведомства.

Также по теме: Более половины долгов по зарплате в Поволжье приходится на три региона

За нарушение трудового законодательства ООО «СК «Родник» привлечено к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало июня 2018 года в Самарской области, по данным Росстата, суммарная задолженность перед работниками по заработной плате составляла 7,1 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: За месяц долги по зарплате в Поволжье выросли на 23%: данные по регионам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить