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Дело мэра Махачкалы Мусы Мусаева направлено в суд

Общество

Бывший градоначальник ответит за нанесение ущерба столице Дагестана на 48 млн рублей

Дело мэра Махачкалы Мусы Мусаева направлено в суд
Уголовное дело

Махачкала, 22 августа 2018, 13:04 — REGNUM  Расследование уголовного дела в отношении мэра столицы Дагестана Мусы Мусаева завершено и с обвинительным заключением направлено в суд. Бывшему градоначальнику придется ответить на обвинения в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе СКР по СКФО.

Как установлено в ходе следствия, в 2016—2017 годах Мусаев незаконно раздал более 18 кв. м земли в черте города Махачкалы. В собственность трем физическим и двум юридическим лицам было отдано пять земельных участков. Ущерб городу от этих действий мэра составил более 48 млн рублей. В настоящее время на земельные участки наложен арест, а сам градоначальник находится под стражей с 19 января.

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Как сообщало ИА REGNUM, Муса Мусаев был задержан в Дагестане в январе 2018 года и отправлен в ИВС в связи с подозрением в превышении должностных полномочий. Мусаева подозревали в нанесении ущерба бюджету Махачкалы на сумму более 80 млн рублей при выделении земельных участков.

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