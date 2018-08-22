Католики Франции: борьба против педофилии — дело епископов

Париж, , 12:49 — REGNUM Представитель конфедерации епископов Франции Оливье Рибадо-Дюма заявил, что в церкви нет «закона молчания» против случаев, связанных с педофилией, сообщает агентство France-Presse.

Священник из епархии французской коммуны Валанс Пьер Виньон во вторник, 21 августа, запустил онлайн-петицию с требованием отставки кардинала и архиепископа Филиппа Барбарина, подозреваемого в сексуальном насилии.

«Это не закон молчания. Тот факт, что священник Пьер Виньон может подать петицию, доказывает это. Прошло два с половиной года с тех пор, как епископы Франции приняли достаточно ясные меры для сотрудничества с системой правосудия», — отметил Оливье Рибадо-Дюма.

«Папа Римский Франциск редко отправляет письма, адресованные католикам всего мира, говоря, что так больше не может продолжаться. Эта борьба против педофилии — дело епископов, но это также дело каждого католика (1,4 млрд католиков в мире). Он пригласил их всех стать частью этой борьбы», — добавил представитель конфедерации епископов Франции.

Напомним, прокуратура Пенсильвании в США выявила более 300 священников, подозреваемых в сексуальном насилии над детьми. Ватикан резко осудил зверства над детьми и обратился к католикам с призывом не молчать.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал о педофилии в США: Ватикан осуждает эти зверства над детьми