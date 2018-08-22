Среда, 22 Августа 2018 года
13:07:14 МСК

Католики Франции: борьба против педофилии — дело епископов

Общество

Представитель конфедерации епископов Франции заявил, что в церкви нет «закона молчания» против насилия над детьми

Париж, 22 августа 2018, 12:49 — REGNUM  Представитель конфедерации епископов Франции Оливье Рибадо-Дюма заявил, что в церкви нет «закона молчания» против случаев, связанных с педофилией, сообщает агентство France-Presse.

Священник из епархии французской коммуны Валанс Пьер Виньон во вторник, 21 августа, запустил онлайн-петицию с требованием отставки кардинала и архиепископа Филиппа Барбарина, подозреваемого в сексуальном насилии.

«Это не закон молчания. Тот факт, что священник Пьер Виньон может подать петицию, доказывает это. Прошло два с половиной года с тех пор, как епископы Франции приняли достаточно ясные меры для сотрудничества с системой правосудия», — отметил Оливье Рибадо-Дюма.

«Папа Римский Франциск редко отправляет письма, адресованные католикам всего мира, говоря, что так больше не может продолжаться. Эта борьба против педофилии — дело епископов, но это также дело каждого католика (1,4 млрд католиков в мире). Он пригласил их всех стать частью этой борьбы», — добавил представитель конфедерации епископов Франции.

Напомним, прокуратура Пенсильвании в США выявила более 300 священников, подозреваемых в сексуальном насилии над детьми. Ватикан резко осудил зверства над детьми и обратился к католикам с призывом не молчать.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал о педофилии в США: Ватикан осуждает эти зверства над детьми

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить