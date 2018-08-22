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В Екатеринбурге простились с художником Виталием Воловичем

Общество

Церемония собрала несколько сотен человек

Екатеринбург, 22 августа 2018, 12:23 — REGNUM  В Екатеринбурге 22 августа простились с художником Виталием Воловичем, который умер утром 20 августа. На церемонию пришли несколько сотен человек, в том числе и первые лица города и Свердловской области.

Во время церемонии прощания собравшиеся вспомнили его острый ум, порядочность и невероятную жизненную энергию, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. У Виталия Воловича было много творческих планов. Реализовать удалось не все.

Напомним, художник умер утром 20 августа в Екатеринбурге после долгой болезни. Ему было 90 лет.

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