Выяснением причин возгорания двигателя Ту-204 займётся комиссия Росавиации

Москва, , 12:19 — REGNUM Комиссия Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) выяснит причины возгорания двигателя самолёта Ту-204 авиакомпании Red Wings, который совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

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«По факту инцидента назначена комиссия Росавиации, которая выяснит причины произошедшего. В работе комиссии принимают участие сотрудники авиакомпании Red Wings», — говорится в официальном сообщении компании.

В пресс-службе Red Wings также добавили, что судить о причинах инцидента «можно будет только после получения заключений комиссии».

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-204 экстренно вернулся в аэропорт Уфы из-за возгорания левого двигателя 22 августа. Пожар в двигателе потушили, людей эвакуировали по надувному трапу, пострадавших нет. На борту воздушного судна находились 202 пассажира, никто не пострадал. Лайнер авиакомпании Red Wings следовал с Сочи. Пассажиров до места назначения доставит резервный борт, который уже прибыл в Уфу. Задержка вылета составит более шести часов.

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