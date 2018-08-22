Лыжероллерная трасса появится на юго-востоке Москвы

Москва, , 12:26 — REGNUM Строительство профессиональной лыжероллерной трассы ведется в парке 850-летия Москвы, расположенном на юго-востоке столицы. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Длина трассы превысит четыре километра. При разработке дизайна и конфигурации учитывались мнения профессиональных спортсменов.

К настоящему моменту готово основание под трассу. Строители выровняли рельеф, соорудили бетонное основание и уложили нижний слой асфальта.

Трассу строят в рамках третьего этапа работ по благоустройству парка, который начался весной 2018 года. Власти также обещают построить в парке биатлонный стадион, спортивную площадку и парковку.

Как сообщало ИА REGNUM, в столичном районе Южное Бутово обустроят сквер вместо строительства очередного коммерческого объекта. Сначала по улице Южнобутовская планировали построить трехэтажное здание для объекта общепита, однако местные жители попросили вместо этого высадить деревья.

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