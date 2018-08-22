Среда, 22 Августа 2018 года
13:09:56 МСК

Ущерб петербургскому метро от поставки контрафакта превысил 32 млн рублей

Общество

Идет поиск злоумышленников и сбор доказательств

Ущерб петербургскому метро от поставки контрафакта превысил 32 млн рублей
Мошенничество. Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР

Санкт-Петербург, 22 августа 2018, 12:21 — REGNUM  Размер ущерба, причиненного СПб ГУП «Петербургский метрополитен» действиями мошенников, поставивших предприятию контрафактную продукцию, превышает 32 млн рублей. Об этом сообщило 22 августа Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники регионального УФСБ в настоящее время проводят обыски и другие следственные действия по этому делу в помещениях ГУП «Петербургский метрополитен», а также в офисах подрядных организаций и по местам жительства предполагаемых участников преступной деятельности.

Уголовное дело расследуется по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Как установлено следствием, в декабре 2015 года представители одной из коммерческих структур ввели в заблуждение руководство метрополитена и заключили договор на выполнение работ по модернизации оборудования в метро.

«В дальнейшем злоумышленники приискали контрафактную продукцию, по многократно завышенной стоимости, которую использовали при выполнении указанных работ», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Выполняя договор, «Петербургский метрополитен» перечислил на счет коммерческой структуры более 32 млн рублей. Эти средства поставщики контрафакта похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Следователи СКР и сотрудники ФСБ устанавливают лиц, совершивших это преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ ведет обыски по делу о поставках контрафакта в метро Петербурга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить