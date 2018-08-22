В Таганроге проходит Международная летняя школа русского языка и культуры

Таганрог, Ростовская область, , 12:14 — REGNUM В мероприятиях Международной летней школы русского языка и культуры, организованной Южным федеральным университетом (ЮФУ), принимают участие студенты из Латинской Америки, европейских стран и Китая, сообщает 22 августа пресс-служба вуза.

В программе школы предусмотрено изучение русского языка, знакомство с Донским краем и русской культурой. Занятия по русскому языку проходят на базе кафедры лингвистического образования Института управления в экономических, экологических и социальных системах.

Отмечается, что за прошедшую неделю иностранные студенты познакомились с городом, посетили Таганрогский художественный музей и чеховские места. Ребята своими глазами увидели научные лаборатории, конструкторские бюро, научные центры таганрогского кампуса и задали все интересующие их вопросы представителям институтов. В свободное время они совершили морскую прогулку на яхте и поплавали в Таганрогском заливе.

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