Стали известны причины авиакатастрофы Boeing в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM Самолёт Boeing, потерпевший крушение 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону, был отправлен в смертельное пике командиром экипажа. Такое решение было принято из-за соматогравитационных иллюзий, которые возникают из-за особенностей вестибулярного аппарата. К такому выводу пришли специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Соматогравитационные иллюзии — это иллюзия взлёта и наоборот. Потеря ориентации случается не так часто, но во избежание ошибок пилоты всегда следят за приборами, а не опираются на свои ощущения.

Как передаёт Телеграм-канал Mash, в случае с Boeing командир экипажа показаниям приборов не верил или вовсе не смотрел на них (а они верно указывали, что самолет летит вниз) и думал, что самолёт набирает высоту.

«Он выжимал штурвал от себя и перевёл самолёт в пике. Когда в кабине поняли, что самолет падает, вывести его из пике было уже нельзя», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, метеорологические условия действительно были неблагоприятными, но приземлению не мешали, иначе авиалайнер отправили бы в Краснодар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия МАК в скором времени обнародует результаты расследования авиакатастрофы в аэропорту Ростова-на-Дону. Формирование проекта окончательного отчёта, в котором будут указаны причины крушения Boeing авиакомпании FlyDubai, находится на завершающем этапе. Специалисты провели полный комплекс работ. Вместе с тем необходимо ещё завершить исследования, связанные с индикатором отображения информации на лобовом стекле.

Напомним, в ночь на 19 марта 2016 года в авиакатастрофе погибли 62 человек — 55 пассажиров и семь членов экипажа. Рейс направлялся в Ростов-на-Дону из Дубая.

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