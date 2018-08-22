В Свердловской области девять подростков освобождены из колонии досрочно

Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM В Свердловской области по закону о пересчёте срока отбывания наказания досрочно освобождены девять несовершеннолетних преступников из воспитательной колонии Кировграда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

«Администрацией Кировградской воспитательной колонии в федеральный городской суд города Кировграда направлены документы для пересмотра сроков наказания. На сегодняшний день освобождено девять воспитанников», — уточнили в пресс-службе управления.

Напомним, что в августе вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» согласно которому обвиняемым по уголовным делам установлен кратный зачёт времени содержания под стражей во время следственных мероприятий и суда. Данный закон применяется по отношению к лицам, которые были приговорены к лишению свободы в колониях-поселениях и колониях общего режима, а также в отношении несовершеннолетних, которым назначено отбывание наказания в воспитательных колониях.