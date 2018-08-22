Максим Тихонов возглавил полицию Калужской области

Калуга, , 12:04 — REGNUM В Калужской области назначен начальник полиции регионального УМВД — заместитель начальника управления. Им стал Максим Тихонов, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 августа в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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О новом назначенце известно, что уроженец города Мценск Орловской области Максим Тихонов в 1995 году поступил на службу в органы внутренних дел. Новый начальник полиции Калужской области имеет два высших образования. В 2015 году без отрыва от службы в органах внутренних дел он окончил Академию управления МВД России.

В органах внутренних дел Тихонов последовательно прошёл все ступени карьерной лестницы: от рядового сотрудника, занимающего различные должности в оперативных подразделениях, до руководящего состава. Максим Тихонов неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. Имеет ведомственные награды.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 год на должность начальника УМВД России по Калужской области был назначен Александр Дедов. Ранее он занимал пост заместителя начальника УМВД России по Орловской области — начальника полиции. Должность начальника УМВД России по Калужской области стала вакантной после того, как генерал-майор полиции Сергей Плахих в декабре 2017 года был назначен заместителем начальника — начальником полиции Главного управления МВД России по городу Москва.