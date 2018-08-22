Популярный мем с Илоном Маском вышел за границы рунета

Москва, , 12:03 — REGNUM Спустя полгода после своего появления мем «Как тебе такое, Илон Маск» стал известен и среди англоязычных пользователей. Однако не все из них поняли, что шутка не подразумевает обязательного ответа американского разработчика.

На мем обратила внимание пользовательница Twitter из США Кортни. В своём микроблоге она опубликовала картинки с необычными изобретениями, которые должен был оценить Илон Маск.

https://twitter.com/andromedamn/status/1031692871177576448

«В России есть мем, где пользователи отмечают Илона Маска на картинках с суперглупыми лайфхаками и изобретениями, а потом спрашивают: «Как тебе такое, Илон Маск». Получается, нет в мире лучшей страны в плане мемов, чем Россия».

Запись стала популярной — за пару дней она собрала более 40 тыс. лайков и 14 тыс. ретвитов. Пользователи оценили шутку с Илоном Маском и признали, что российские юзеры действительно знают толк в мемах.

«Это потрясающе. Кто знал, что русские — мастера мемов? (Ну, полагаю, русские знали). Ещё одна причина посмеяться над Илоном Маском», — пишет Трикс М.

В Twitter даже обнаружили действительно полезные лайфхаки. Так, пользователям пришёлся по душе совет вставлять винную пробку в крышку кастрюли, чтобы не обжечься. Некоторые юзеры признались, что изучают русский язык и после мема с Илоном Маском в очередной раз убедились, что делают это не зря.

Впрочем, не все правильно поняли смысл мема. Часть юзеров просили Маска оценить изобретения, которые вряд ли можно назвать странными или глупыми. Некоторые и вовсе публиковали обычные фотографии с припиской «Как тебе такое, Илон Маск».

https://twitter.com/mesak1/status/1032122588343029760

https://twitter.com/dakicd03/status/1031995278906335232

Один из комментаторов слишком серьёзно отнесся к шутке и заявил, что изобретатель не ответит русскоязычным пользователем, пока они пишут на русском.

«Ты наивно полагаешь, что все эти люди действительно хотели узнать мнение Илона Маска?» — ответила ему «Верховная жрица муравьев».

Напомним, нынче популярный мем появился в феврале 2018 года, когда компания Space X запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy. На борту находился автомобиль от компании Tesla, которую тоже возглавляет Маск. В ответ на это российские пользователи бросили предпринимателю шуточный вызов, показывая странные изобретения и лайфхаки с подписью «Как тебе такое, Илон Маск». Вскоре шутки стали универсальнее, благодаря чему мем сохранил свою актуальность. Часто им сопровождают новости, герои которых проявили необычную смекалку.

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