Правительство Ярославской области игнорирует три творческих союза региона

Ярославль, , 11:59 — REGNUM Заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко четыре месяца не отвечает на письмо представителей местных отделений Союзов архитекторов, дизайнеров и художников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член правления ярославского отделения Союза архитекторов России Юрий Тимошин. Правительство Ярославской области в лице вице-премьера Виталия Ткаченко подписало 30 марта 2018 года соглашение с местными отделениями трех творческих союзов о привлечении архитекторов, дизайнеров и художников к работе над градостроительной политикой.

Это было вызвано инициативой властей разного уровня украсить Ярославль различными архитектурными формами на свой вкус, который нещадно критиковался профессиональным сообществом.

23 апреля 2018 года коалицией творческих союзов в правительство было направлено письмо с предложением о формировании рабочей группы по рассмотрению совместных действий для создания механизма взаимодействия. Подготовлены предложения о внесении изменений в региональные законодательные акты. Прошло четыре месяца, но ответа до сих пор нет.

«Такое соглашение подписывается второй раз. Первый раз при губернаторе Сергее Вахрукове, но тогда хоть движение было какое-то. Правда, это было за месяц до его отставки, но все равно были назначены ответственные, в департамент финансов были даны указания проработать вопросы. Сейчас же вообще тишина. Они просто не хотят работать с профессионалами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член правления ярославского отделения Союза архитекторов России Юрий Тимошин.

Юрий Тимошин считает, что первым делом надо изменить положение о городском и областном градостроительном советах. В последний сейчас входит 28 человек и, со слов Тимошина, лишь один из них архитектор.