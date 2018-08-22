Глава Зауралья пообещал молодым учителям льготные «золотые горы»

Курган, , 11:54 — REGNUM В 2019 году в Зауралье будут введены дополнительные меры поддержки молодых педагогов. Об этом 22 августа 2018 года на первом съезде работников образования Курганской области заявил губернатор Зауралья Алексей Кокорин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мало того, что вернут ранее «замороженные» подъёмные 100 тысяч рублей сельским молодым педагогам. Но и городские начинающие учителя смогут рассчитывать на данную меру социальной поддержки. Департаменту образования и науки поручено подготовить соответствующий законопроект.

Кроме того, глава Зауралья пообещал проработать вопросы выплаты молодым педагогам субсидии на оплату первого взноса по ипотеке.

«В городах для молодых специалистов в 2019 году будет работать механизм первой выплаты по ипотеке, какой бы она ни была, а в сельских территориях будет 100% финансирование приобретения жилья», — поразил учителей щедростью Алексей Кокорин.

Заслугой правительству региона Алексей Кокорин представил подъём с 1 сентября 2018 года размера базовой ставки педагогов с 9 тысяч рублей до уровня минимальной оплаты труда — до 11 тысяч 800 рублей.

«Также рассматривается вопрос индексации размера жилищно-коммунальных выплат сельским учителям в четвертом квартале этого года», — заявил губернатор Курганской области, сорвав бурные аплодисменты.

Напомним, сельским педагогам Курганской области 100% компенсацию оплаты услуг ЖКХ с 1 сентября 2017 года заменили на ежемесячную выплату в 1200 рублей в рамках оздоровления экономики региона. После ряда протестов, данную сумму увеличили на 20% со второго квартала 2018 года.

Отметим, что педагогов в возрасте до 35 лет в Курганской области чуть более 20%. Между тем средняя заработная плата учителей в Зауралье остаётся самой низкой в стране. К такому выводу пришли общественники, подсчитав реальные зарплаты учителей за май 2018 года в ходе всероссийского мониторинга. Тогда она составила в среднем 15,8 тыс. рублей.

И хотя щедрость главы Зауралья на первом съезде учителей Курганской области была оценена, педагоги понимают, что такие «золотые горы» на ровном месте в регионе, где экономического скачка не наблюдается, просто так не даются. Как ранее заявлял на встрече с блогерами Алексей Кокорин, он намеревается пойти на второй срок, а до выборов главы Зауралья остался всего лишь год.

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