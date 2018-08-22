Вместо школы в День знаний родители везут детей в Симферополь и Тиват

Москва, , 12:16 — REGNUM Далеко не все российские родители готовы отправить своих детей 3 сентября на их первую в жизни школьную линейку. Об этом ИА REGNUM 22 августа рассказали специалисты российского сервиса путешествий Tutu.ru, изучившие купленные на их сайте авиабилеты с вылетом из городов РФ в последние дни августа и возвращением после 3 сентября.

Среди российских городов у пассажиров с детьми (от 7 до 16 лет) наибольшей популярностью пользуется Симферополь. Более 26% граждан (от общего числа пассажиров), выбравших этот город, решили отправиться туда вместе с детьми-школьниками. На втором месте расположились Сочи, ради пляжей которых Днём знаний согласились пренебречь почти 18% от общего числа пассажиров. На третьем месте Анапа — более 8,5%. Кроме того, почти 6% пассажиров, несмотря на начинающийся учебный год, первые дни сентября проведут в Москве.

Как отмечают эксперты, средняя стоимость авиабилета в обе стороны для Симферополя составила 15 тысяч 901 рубль, для Сочи — 14 тыс. 499 рублей, для Анапы — 17 тыс. 443 рубля. Визит в Москву опять-таки с учётом обратного пути обойдётся в среднем в 17 тыс. 792 рубля.

Что касается европейских городов, то здесь среди пассажиров с детьми на первом месте по популярности оказался Тиват (Черногория). Из всех граждан РФ, отправляющихся туда в последние дни августа, почти 2% — с детьми. Кстати, средняя стоимость билета в обе стороны для этого города составила 24 тыс. 288 рублей. Также отдыхать летят в Бургас (Болгария) и Барселону (Испания).

В целом среди городов ближнего и дальнего зарубежья самыми популярными оказались Кишинёв (Молдавия), Баку (Азербайджан) и Тбилиси (Грузия). Средняя цена авиабилета в обе стороны для этих городов составила 14 тыс. 836 рублей, 16 тыс. 559 рублей, и 19 тыс. 355 рублей соответственно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, школьники Москвы в 2018 году начнут учиться 3 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Учебный год начнётся 3 сентября», — сказал Собянин и добавил, что юным москвичам в этом году повезло.

1 сентября 2018 года — суббота. Несколько лет назад суббота перестала быть учебным днем для столичных школ. Для начала учебного года исключений в этом правиле не будет.

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