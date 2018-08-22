На Урале к поискам фрагментов памятника Сталину привлекли прокуратуру

Куса, Челябинская область, , 11:41 — REGNUM В Челябинской области активист общественного движения «Суть времени» из города Кусы Станислав Стафеев обратился в местную прокуратуру с заявлением. В своём обращении он просит установить места в городском пруду, куда были сброшены не найденные фрагменты памятника Иосифу Сталину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Станислава Стафеева руководители поселковой и муниципальной администраций Валерий Васенёв и Виктор Пенягин, подняв шумиху вокруг поднятых со дна городского пруда Кусы трёх фрагментов памятника Сталину, показали заинтересованность в том, чтобы город вновь обрёл памятник. При этом общественник считает, что ещё можно провести расследование и выяснить, куда именно были сброшены фрагменты в середине прошлого века, так как в Кусе ещё живы очевидцы тех событий, и у органов власти для этого есть все возможности.

Как уточнил Станислав Стафеев, его обращение было передано надзорными органами в полицию и уже находится на рассмотрении в местном отделе внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, поисковый отряд «Сути времени», представители общественности и неравнодушные граждане Кусы подняли 4 августа со дна городского пруда три фрагмента монумента Сталину. Ещё два фрагмента не найдено. Общественники намерены их найти и восстановить памятник, а затем, основываясь на мнении горожан и при содействии администрации решить судьбу монумента.

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