Симферопольцы развернули 28-метровый российский триколор

Симферополь, , 11:36 — REGNUM Симферопольцы отметили День государственного флага, развернув в центре города самый большой в новейшей истории Крыма российский триколор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Длина этого полотнища — 28 метров, ширина — 16 метров. Весит флаг около 100 кг», — отметили организаторы акции.

Помимо этого в крымской столице, как и в других городах полуострова, состоялся тематический автопробег и раздача буклетов с информацией о значении и истории главного государственного символа.

Напомним, 22 августа в Российской Федерации отмечают День государственного флага, который был утверждён в ноябре 1991 года. Праздник официально введён с 1994 года.

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