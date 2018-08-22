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«Историю Москвы» в виде светотехнического шоу покажут на ВДНХ

Общество

Продолжительность показа составляет четыре минуты, первое мероприятие пройдёт 8 сентября в 14:00

Москва, 22 августа 2018, 11:28 — REGNUM  В Москве к 8 сентября — Дню города — на территории ВДНХ будет запущено светотехническое шоу, посвящённое истории столицы России. Шоу будет действовать в павильоне «Макет Москвы», сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«Зрители смогут увидеть, как рос и развивался город с момента его основания, какие исторические события оказали на него самое большое влияние, какими были приоритеты его развития в разные эпохи», — цитирует пресс-служба слова главы департамента Сергея Левкина.

Отмечается, что продолжительность показа шоу «История Москвы» составляет четыре минуты, первое мероприятие пройдёт 8 сентября в 14:00.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 26 августа в Парке ремесел на ВДНХ в Москве вновь состоится Moscow Glass Fest, в рамках фестиваля стекла посетители смогут увидеть и приобрести уникальные художественные изделия, а также поучаствовать и изготовлении ваз, шаров, бокалов и других изделий из расплавленного стекла.

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