Якутия: «Позиции родных языков только усилились, узаконен свободный выбор»

Якутск, , 11:50 — REGNUM Если родители проявят свой патриотизм и будут выбирать для своих детей изучение родного языка, то государство поддержит их созданием условий. Такое мнение высказала почётный работник общего образования РФ в Якутии Наталья Ситникова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она уверена, что вступивший в силу закон о родных языках принесёт только плюс с точки зрения сохранения народами России своего языка.

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«Теперь в законе прописано, что федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка. Языки коренных малочисленных народов Севера и раньше изучались в рамках ФГОС, но эти ФГОС утверждались приказом ведомства, то есть министра образования и науки РФ. В любой момент приказ можно было изменить без участия депутатов. Теперь позиции родных языков только усилились! Родители и законные представители детей должны будут писать заявления о выборе того или иного языка обучения и какой родной язык из числа языков РФ они хотели бы изучать при поступлении в школу. Так узаконен свободный выбор языка обучения и изучения», — высказала мнение газете «Илкэн» Наталья Ситникова.

Она подчеркнула, что в Якутии и раньше не заставляли изучать какой-либо язык.

«Но теперь многое зависит от родителей, выберут ли они свой родной язык для изучения? Вот тут родители должны проявить свой патриотизм, это большая ответственность перед своим народом за сохранение языков коренных народов. Общество тоже может повлиять на выбор родного языка. Если ты не знаешь языка своих предков, то пусть твой ребёнок его узнает и будет гордиться тем, что он представляет свой древний народ и знает язык», — также считает Наталья Ситникова.

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По её словам, правки в законе, регулирующем право выбора языка для изучения, не только уточняют, но и усиливают позиции родных языков в стандартах образования.

«Изменения получились более ёмкими, точными, краткими для чтения и понятными при использовании», — констатировала Наталья Ситникова.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов ранее призывал не поднимать крик на пустом месте, утверждая, что закон о родных языках удалось «обезвредить».

"Самое опасное положение — о факультативности изучения родного языка — было убрано. После второго чтения законопроект стал полезным: он не ущемляет языки, наоборот, принимаются меры для развития обучения на государственных языках республик РФ», — пояснил депутат.