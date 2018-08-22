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Совпали все числа: житель Бельгии выиграл в лотерею почти €108 млн

Общество

Мужчина стал единственным победителем розыгрыша главного приза EuroMillions

Брюссель, 22 августа 2018, 11:04 — REGNUM  Житель Бельгии выиграл в европейской лотерее EuroMillions 107 829 228 евро, сообщает RTBF.

По данным издания, у победителя совпали все семь чисел — пять основных и два дополнительных. Он стал единственным победителем розыгрыша главного приза EuroMillions. Тем же, у кого совпали только пять номеров и один дополнительный, выплатят по €193,6 тыс.

Напомним, первый розыгрыш лотереи EuroMillions состоялся в феврале 2004 года. Билеты приобрели жители Франции, Испании и Великобритании. Через несколько месяцев в лотерею стали играть в Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Ирландии и Австрии.

В 2016 году удача улыбнулась дворнику из Брюсселя — он выиграл €168 млн. В 2017 году два бельгийца разбогатели на €153 млн и €23 млн. В апреле 2018 года выигрыш бельгийца в лотерее составил €17 млн.

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