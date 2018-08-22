Оренбуржцы о соглашении минздрава с епархией: «глупость и невежество»

Оренбург, , 11:01 — REGNUM В Оренбуржье заключение соглашения минздрава региона с оренбургской епархией подвергли резкой критике. Жители оставили свои комментарий в соцсетях и охарактеризовали действия ведомств как «глупость, невежество и маразм», указав, что каждый должен заниматься свои делом профессионально: в больницах лечить тело, в церкви — душу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона, в соответствии с соглашением при женских консультациях (с согласия пациента) психологи как представители Оренбургской епархии будут консультировать женщин и девушек, оказавшихся в кризисных ситуациях и планирующих прервать беременность.

«Другой важный аспект взаимодействия сторон — сотрудничество по вопросам ухода за больными, нуждающимися в паллиативной помощи, как на дому, так и в условиях стационара. Соглашение также предусматривает взаимодействие в сфере оказания духовной и медико-социальной помощи лицам, страдающим алкогольной зависимостью, токсикоманией, наркоманией, игроманией», — отметили в ведомстве.

По словам митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина, добрая поддержка, милосердные руки будут в помощь тяжелобольным людям и тем, кто оказался перед сложным выбором, попал в беду.

«Дожили. Это как интересно будет священнослужитель КОНСУЛЬТИРОВАТЬ женщин, желающих прервать беременность. Может эти два товарища не знают отличие понятий консультация и беседа. В каждой женской консультации, где наберут столько представителей церкви? А как быть с представителями другой веры?», — оставил запись на своей странице в соцсети доктор медицинских наук, отличник здравоохранения РФ Сергей Макшанцев (орфография и пунктуация сохранены).

Между тем, министр здравоохранения области Галина Зольникова во время заключения соглашения подчеркнула, что появление документа продиктовано высокой ответственностью сторон за обеспечение физического и духовного здоровья народа, формирование высоких нравственных ценностей, а также стремлением к расширению потенциала здравоохранения через привлечение широких слоев населения к участию в благотворительной деятельности и делах милосердия. При этом принимается во внимание необходимость соблюдения прав лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, на свободу совести и свободу вероисповедания.

Тем не менее соглашение вызвало негативную реакцию. По словам Макшанцева, решения об обучении представителей церкви навыкам оказания первичной медицинской помощи, первым навыкам помощи больным сразило своей дальновидностью:

«То есть не только будут консультировать здоровых женщин, но и оказывать медицинскую помощь. А соблюдение санэпидрежима? А соответствие лицензионным требованиям? А ответственность за возможный вред? В больницах лечат тело, а душу — в церкви. Вот пусть каждый занимается своим делом профессионально».

Депутат заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов в своём комментарии также вылил ушат критики:

«Глупость и невежество — неимоверное. Чтобы бороться с огромным числом абортов у женщин и девушек, нужно проводить государственную политику в демографии населения, а не подменять её беседами со священнослужителями».

Один из пользователей иронично предложил организовывать крестные ходы вокруг женских консультаций. В одном из комментариев действия минздрава и епархии названы маразмом, а в качестве предложения прозвучала инициатива о добавлении в компанию батюшки раввина и муллы.

В 2017 году зарегистрировано 11,5 тыс. абортов, и 19 тысяч беременностей, которые закончились родами, сообщает vestirama.ru. Стоит отметить, что вне соглашения уже много лет церковь проводит акции против абортов. Руководитель направления защиты материнства Социально-миссионерского благочиния Оренбургской и Бузулукской епархии, координатор акции Вячеслав Мошков в 2011 году отмечал пользу от таких мероприятий. Он подчеркивал, что просвещать надо правильно, а не так, как это делают на уроках полового просвещения.

Часть людей, оказавшись в трудном проблемном положении, ищут помощи у батюшки, раввина, муллы. Просветлившись, они идут к врачам и лечат тело. Смертельнобольные после духовных бесед без страха принимают неизбежность ухода. Не исключено, что соглашение о сотрудничестве минздрава с епархией носит формальный характер, а церковь будет традиционно выполнять свою миссию, без перегибов.

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