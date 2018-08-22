В Ростове-на-Дону развернут 50-метровый триколор и подсветят «Ростов-Арену»

Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону 22 августа организовано более 35 специальных мероприятий в честь Дня флага России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в донском правительстве, во второй половине дня в городском парке имени Горького запланирован концерт с участием казачьих и национальных творческих коллективов, интерактивы, квест-викторины.

Предварит культурно-развлекательную программу флешмоб, в рамках которого будет развёрнуто огромное полотнище триколора. Его длина составит 50 метров. В зрительской зоне волонтёры раздадут ленточки.

В этот же день фасады стадиона «Ростов-Арена», телебашни Ростовского телецентра и здания городской администрации засияют цветами российского флага.

В различных городах и районах Донского региона также состоятся концерты на патриотическую тематику, откроются выставки рисунков, пройдут флешмобы, спортивно-развлекательные мероприятия, раздача трехцветных ленточек и воздушных шаров. В торжественных мероприятиях примут участие более 155 тыс. жителей Ростовской области.