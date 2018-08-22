Проектировщик радиационной лаборатории в Петербурге стал фигурантом дела

Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Гендиректор фирмы, специализирующейся на инженерных изысканиях, стал фигурантом уголовного дела в Санкт-Петербурге. Его подозревают в незаконном предпринимательстве, которое заключалось в сотрудничестве с Курчатовским институтом без соответствующей лицензии.

Как сообщила 22 августа интернет-газета «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, ООО «Жилищный Фонд» в 2012—2016 годах сотрудничало с ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Компания занималась проектом реконструкции радиационной материаловедческой лаборатории в Гатчине, при этом для подобной деятельности необходима специальная государственная лицензия, разрешающая работу на атомных объектах.

На сотрудничестве с атомщиками частная компания заработала, по данным следствия, более 45 млн рублей, которые могут считаться незаконным доходом. Гендиректор, в отношении которого возбуждено дело, отпущен под обязательство о явке.