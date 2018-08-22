Повысить безопасность дорог в Калуге поможет «Ростелеком»

Калуга, , 10:53 — REGNUM В Калужской области «Ростелеком» к середине октября 2018 года организует 10 новых рубежей контроля нарушений правил дорожного движения. Как сообщила 22 августа корреспонденту ИА REGNUM директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком» Наталия Каляцкая, на дорогах региона будут установлены комплексы фотовидеофиксации четырёх типов, способные фиксировать различные нарушения, в том числе контроль скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора.

Стационарные аппаратно-программные комплексы (АПК) автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения будут установлены на участках трасс и городских дорог, где наблюдается наибольшая интенсивность дорожного движения.

Так, АПК появятся на автодорогах М-3 «Украина», 1Р92 Калуга — Перемышль — Белёв — Орёл — Козельск, «Калуга — Медынь» и на автодороге «Подъезд к г. Калуга от автодороги М-3 «Украина».

В Калуге комплексы фиксации расположат на 2-м Городском проезде, Тульском шоссе, улице Набережной, в Обнинске — на улице Северной и на пересечении улицы Курчатова с проспектом Ленина.

Компания обеспечит полную информационную и эксплуатационную совместимость устанавливаемых АПК с системами, которые уже используются в Калужской области. Благодаря новому оборудованию власти региона надеются предупредить значительное количество аварий.

«В 2016 году калужский «Ростелеком» впервые в ЦФО принял участие в проекте оснащения крупных перекрёстков комплексами фиксации нарушений ПДД. После их установки дорожная ситуация в Калуге и возможность её контроля изменились к лучшему», — сказала Наталия Каляцкая.

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