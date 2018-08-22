Среда, 22 Августа 2018 года
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В Мексике разрешили публично предаваться страсти

Общество

Противники закона считают, что закон будет на руку насильникам и педофилам

В Мексике разрешили публично предаваться страсти
Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция
Нетерпеливые любовники

Гвадалахара, Мексика, 22 августа 2018, 10:49 — REGNUM  Закон, позволяющий интимные контакты на виду других людей, принят властями мексиканской Гвадалахары. Об этом сообщает NBC Washington.

После вступления документа в силу стражи порядка не смогут задерживать и штрафовать людей, занимающихся сексом в общественных местах, в автомобилях, на пустырях и там, где их могут увидеть прохожие. Избегут наказания и те, кто публично оголяется. Условием является, однако, отсутствие претензий к такому поведению со стороны окружающих.

Сторонники нововведения полагают, что правоохранителям стоит ловить преступников, а не влюбленных, у которых нет денег на гостиницу. Противники закона считают, что норма будет способствовать насилию и педофилии, а любовь на виду у публики — проблема нравственности.

Стоит отметить, что в большинстве стран публичная страсть запрещена законом. Так, в России столь свободные люди могут получить до 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

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