В Чечне состоится суд над боевиком из банды Хаттаба и Басаева

Грозный, , 10:44 — REGNUM Жителя Чечни Руслана Б. будут судить за преступление почти 20-летней давности. Его обвиняют в участии в вооруженной банде, которой руководили Шамиль Басаев и Хаттаб, и нападениях на российских военных, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе СКО по СКФО.

Как установило следствие, участником этого вооруженного формирования обвиняемый стал в 1999 году. В сентябре Руслан Б. вступил в банду «Сары-Суйский джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — одно из структурных подразделений банды Басаева и Хаттаба.

В составе бандформирования 4 октября 1999 года он участвовал в вооруженном нападении на военнослужащих войсковой части Министерства обороны России у станицы Червленной. Тогда от рук боевиков погибли 15 военнослужащих, еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Расследование уголовного дела в отношении жителя Чечни Руслана Б. завершено и передано в Верховный суд Чеченской Республики для рассмотрения по существу. За годы, прошедшие после нападения на подразделение российских военных у станицы Червленной, был осужден уже не один десяток боевиков. Однако до сих пор ведутся следственные и оперативные мероприятия по установлению остальных членов банды.

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