Twitter удаляет «иранские» аккаунты

Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Представители соцсети Twitter удалили ряд страниц и групп за распространение недостоверной информации. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего компания удалила более 280 страниц «иранских» пользователей, обвинив их в ведении «скоординированных манипуляций».

Отмечается, что ряд страниц, которые были удалены, имели отношение к Ирану.

Кроме того, администрация соцсети Facebook также удалила более 650 страниц, включая группы и учетные записи, за «скоординированное неправдоподобное поведение».

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