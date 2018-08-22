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Оренбургский центр «Возвращение» получил поддержку «Газпромнефти»

Общество

На средства гранта приобретена специальная витрина и оформлен автобус поискового движения

Оренбург, 22 августа 2018, 10:25 — REGNUM  Компания «Газпромнефть-Оренбург» поддержала работу мобильного информационно-патриотического центра «Возвращение», который специализируется на поисковой деятельности, сообщает 22 августа пресс-служба предприятия.

Победа в грантовом конкурсе компании позволила приобрести специальные витрины для демонстрации образцов в полевых условиях и во время встреч с ребятами в районах, а также оформить арендованный у районного отдела образования автобус.

«Сегодня многим поисковым движениям недостает финансирования, существуют серьезные проблемы с оборудованием и транспортом, в результате прекращается поисковая деятельность. Но благодаря поддержке «Газпромнефть-Оренбурга» у нас появилась возможность продолжать эту очень важную для подрастающих поколений работу», — прокомментировала событие руководитель проекта Наталья Ломакина.

Отмечается, что поисковая группа занимается возвращением памяти о тех, кто отдал свои жизни за потомков и мир на российской земле, и о тех, кто скончался от ран в госпиталях и похоронен в братских могилах.

В настоящее время география проекта расширяется: сначала планировалось охватить только Новосергиевский и Переволоцкий районы Оренбургской области, но вскоре к проекту подключились Сорочинский городской округ, Александровский и Шарлыкский районы, где до этого не занимались поисковой деятельностью.

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