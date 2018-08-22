Китайский фермер решил отдать всё свое имущество в наследство армии

Чунцин, Китай, , 10:19 — REGNUM Пожилой житель Чунцина, который поддерживал китайскую армию десятилетиями решил оставить ей все свое имущество и денежные средства, а не своим детям, сообщает 22 августа газета China Daily.

«Благодаря солдатам, защищавшим страну, мы можем жить и работать в мире», — заявил 75-летний Цзя Цзыянь, проживающий в районе Наньань города центрального подчинения Чунцина.

Владелец свинофермы Цзя начал поддерживать армию в 1989 году. По предварительным расчетам, он уже пожертвовал ей более 6 млн юаней ($876,9 тыс.) за прошедшие с того момента 29 лет.

Подвиг его на этот шаг просмотр фильма «Героические сыны и дочери» 1964 года выпуска, который рассказывал историю о китайских солдатах, участвовавших в Корейской войне (1950 — 1953).

С 1989 года фермер возил фрукты и свиней со своей фермы военным, расквартированным в Наньаньском районе во время празднования Дня китайской армии и Китайского Нового года. В 1994 году он продал свой старый дом и создал специальный фонд помощи военнослужащим из Наньаньского округа за военные заслуги. В 2008 году у фермера появились последователи.

В 2016 году власти наградили Цзя за его заслуги перед армией и наградили званием «национальный пример поддержки армии». Своим потокам он заявил, что они не унаследуют от него денег, поскольку они их потратят на развлечения, однако выразил надежду, что и они последуют его примеру. Его дочь прислушалась к призыву отца.