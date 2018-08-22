В Ярославле стадион «Спартаковец» приватизируют до конца года

Ярославль, , 10:13 — REGNUM Процедура передачи ярославского стадиона «Спартаковец» в качестве вклада в уставный капитал АО «Вознесенский» завершится в ближайшие 2−3 месяца. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

7 февраля 2018 года депутаты муниципалитета проголосовали за приватизацию стадиона. Однако в марте рабочая группа координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений правительства Ярославской области рекомендовала не приватизировать «Спартаковец». Региональные эксперты посчитали, что реконструкция стадиона требует привлечения грантов и бюджетных средств. Это возможно, только если «Спартаковец» будет находиться или в муниципальной, или в региональной собственности. Но власти Ярославля свое решение не изменили.

«Процесс еще не завершен. Сейчас стадион находится на стадии передачи, поскольку там задействовано КУМИ и совет директоров АО «Вознесенский». Процесс будет длиться еще два-три месяца. Ориентировочно все должно завершиться к концу 2018 года», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Заместитель генерального директора АО «Вознесенский» Александр Колосов сказал, что поскольку стадион им не передан, то никаких планов относительно его дальнейшего использования на предприятии не строят.

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