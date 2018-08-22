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ФСБ ведет обыски по делу о поставках контрафакта в метро Петербурга

Общество

Обыски проходят сразу по нескольким адресам

ФСБ ведет обыски по делу о поставках контрафакта в метро Петербурга
Иллюстрация: Metro.spb.ru
Тоннель метро

Санкт-Петербург, 22 августа 2018, 10:13 — REGNUM  Сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти 22 августа проводят следственные действия по делу о мошенничестве при поставках контрафактной продукции для нужд ГУП «Петербургский метрополитен».

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, операция проходит в помещениях самого ГУП, а также в офисах подрядных организаций и по местам жительства предполагаемых участников преступной деятельности.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) было ранее возбуждено Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу.

За указанное преступление виновным может грозить до 10 лет лишения свободы.

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