На празднование 100-летия Карачаево-Черкесии направят 133 млн рублей

Черкесск, , 10:04 — REGNUM Заседание оргкомитета по празднованию 100-летия автономии Карачаево-Черкесии состоялось 21 августа под руководством вице-премьера Виталия Мутко. Он возглавил оргкомитет по проведению юбилея.

В течение трех лет — с 2020 по 2022 годы — республика получит из федерального бюджета на подготовку к празднику 132,9 млн рублей. Как отметил Виталий Мутко, при подготовке к юбилею важно, «чтобы люди чувствовали заботу», видели, как улучшается городская среда.

По его словам, на ближайшие шесть лет перед органами власти всех уровней стоят серьезные задачи «по выравниванию качества жизни между различными субъектами Российской Федерации, поднятию уровня жизни, снятия социальных ограничений».

Мутко поручил рассмотреть возможность включения в план подготовки к юбилею и мероприятия по реконструкции коммунальной инфраструктуры. По словам главы субъекта Рашида Темрезова, в них входит ремонт сетей, лифтового оборудования, системы водоснабжения республики.

Читайте также: Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Карачаево-Черкесии

Как было отмечено в ходе совещания, на выделенные на юбилей средства предстоит создать в том числе и единое городское пространство в столице республики Черкесске. По словам Темрезова, в него должны войти действующий парк «Зеленый остров», парк «Патриот», который планируют создать при содействии Минобороны РФ, стадион и спортивные объекты.

Читайте также: Хлопонин назначен ответственным за празднование столетия Карачаево-Черкесии

Напомним, указ о праздновании в 2022 году 100-летия Карачаево-Черкесии подписал 14 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин. Он поручил органам государственной власти РФ и органам местного самоуправления начать подготовку к юбилейной дате. Первоначально председателем оргкомитета по подготовке к празднику был назначен бывший вице-премьер Александр Хлопонин.