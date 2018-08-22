Помощник менеджера «Оттава Сенаторз» покинул клуб из-за домогательств

Оттава, , 10:03 — REGNUM Помощник генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Рэнди Ли принял решение уйти в отставку на фоне скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом пишет 22 августа портал The Score.

По словам самого Ли, принять такое решение его вынудило чувство ответственности перед хоккейным клубом.

«Им нужен такой помощник генерального менеджера, который может полностью сосредоточиться на предстоящем сезоне. Пока этот вопрос (с разбирательством о домогательствах — прим. ИА REGNUM ) не разрешён, я не в состоянии работать», — цитирует портал слова Ли.

Также сообщается, что спортивного функционера обвиняют в домогательствах к 19-летнему водителю автобуса хоккейной команды.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 42-летняя итальянская актриса Азия Ардженто, обвинившая голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, обвиняется в интимных отношениях с несовершеннолетним.

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