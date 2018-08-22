В Италии пообещали восстановить рухнувший в Генуе мост за восемь месяцев

Генуя, Италия, , 09:50 — REGNUM Оператор платных дорог в Италии Autostrade per l'Italia объявил о планах реконструкции обрушившегося моста в Генуе, сообщает ANSA.

По данным издания, оператор намерен снести остатки старого моста и построить новый из стали за восемь месяцев после получения соответствующих разрешений.

Отмечается, что на устранение последствий разрушения моста потребуется, по предварительным расчетам, порядка 500 млн евро.

Напомним, трагедия произошла 14 августа в итальянской Генуе. В результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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